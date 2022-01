Este viernes, el gobierno de España otorgó su beneplácito para Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa, como nuevo embajador de México, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

«Les comparto, por instrucciones del presidente López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como embajador de nuestro país ante el Reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley», detalló el funcionario en su cuneta de Twitter.

Hace una semana, el presidente mexicano adelantó que las relaciones diplomáticas entre México y España, se encontraban en buenos términos. «Va bien, es un proceso, tarda pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte», dijo.

Cabe recordar que el 17 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la propuesta presidencial a consideración del Senado de la República de la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior.