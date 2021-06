Aquí te compartimos quienes fueron para la edición 2021 de la Presea Juan Alfonso Castillo Burgos las y los ganadores, junto con un poco de su trayectoria, de acuerdo con el Club Rotario.

Hugo Martínez Rentería – Responsabilidad profesional

Perteneciente al equipo de vigilancia del punto de entrada de la consulta externa del Hospital universitario puesto ejercido desde hace dos años, él es guardia desde los 22 años, y a la fecha cuenta 32 años de servicio cumpliendo 55 años el próximo 6 de junio.



Después del inicio de la pandemia, sus funciones cambiaron radicalmente, ese punto pasó a ser el acceso con mayor afluencia de personas. En esta nueva normalidad Hugo tiene que realizar un interrogatorio a todas las personas que acceden al hospital para controlar el acceso; también tiene que dar diferentes indicaciones así como brindar información con respecto a los cambios realizados por cuestiones de la pandemia.



Actualmente se encuentra vacunado contra la COVID-19, sin embargo, menciona que sufrió en el mes de octubre del año pasado el contagio el 8 de octubre del 2020. Dicha situación ocasionó momentos de angustia e incertidumbre después de resultar positivo, lo más difícil fue el aislamiento social, “imagínese Doctor, Ya había tenido influenza hace tres años, un cuadro muy fuerte, peor que covid, pero yo no sabía que eso iba a pasar, solo escuchaba de gente muriendo y pensaba que me encontraba solo en esa casa y si algo me sucedía tal vez ni se darían cuenta”.



Hugo presentó un cuadro con cefalea intensa y leve desaturación de oxígeno (92%) y no fue necesario internarse. Hugo es casado y tiene tres hijos, “afortunadamente solo uno de mis hijos salió positivo, el menor, pero solo tuvo perdida del olfato y del gusto por 10 u 11 días”.



Actualmente sigue en el mismo punto de acceso de consulta externa, realizando las mismas funciones, sin embargo, se percibe más feliz y seguro al haber sido incluido en el programa de vacunación del personal trabajador del Hospital Universitario José Eleuterio González.





Ana Lucía Treviño Villarreal – Educación y cultura

A los 13 años de edad, Ana Lucia comenzó a ir a un campamento de verano de Unidos AC, la cual es una asociación que se dedica a incluir a las personas con discapacidad a la sociedad



Desde 1998 en adelante, participó como voluntaria, como animadora, coordinadora y líder de grupos. Actualmente, sigue siendo parte del programa Alterno, en el que (antes de la pandemia), salíamos chavos con y sin discapacidad a convivir a lugares como el cine, el estadio, fiestas, boliche, teatro, etc.



Ana Lucia es Licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación en la Udem. Realizó sus prácticas profesionales en Grupo Multimedios en el área de Recursos Humanos.



En el 2010, trabajó en Milenio Televisión, un canal de noticias de 24 horas. Ahí estuve en el área de producción de contenidos, enlaces y coordinación con reporteros a nivel nacional. En el 2012 trabajé en la asociación Paz Es, la cual es dedicada a mejorar procesos de movilidad y organización social. En ese mismo año, estudió en Madrid, España, la maestría de Musicote-rapia, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares.



Colaboró con la Fundación Down de Madrid, impartiendo terapias de estimulación musical a niños y jóvenes con discapacidad.



En el 2015, en esa misma fundación en Madrid, fué coordinadora de un programa de radio, el cual era conducido por jóvenes con discapacidad.



En Monterrey desarrolló este mismo proyecto por escrito pero en México, dándole su estilo y su toque personal para presentarlo a diferentes emisoras de radio. la Universidad de Monterrey, fué en donde llevó a cabo este proyecto llamado “Entre Amigos”. Siendo asi el primer programa de radio incluyente a nivel nacional. Los locutores de este programa son 3 jóvenes con Síndrome de Down. Lety, Jessy y Mau. Ana Lucia es la productora del programa.



También colaboró en el Instituto Down de Monterrey, impartiendo musicoterapia en niños y jóvenes. Fue voluntaria de Hogar de la Misericordia, visitando a los niños y jóvenes con discapacidad, parálisis cerebral, entre otros. Actualmente y a la par, trabajo como editora y creación de conte-nidos en el portal online DETONA, el cual cuenta con contenido fresco, editoriales, y noticias actuales con un toque divertido y novedoso.



Ana Lucia es fiel partidaria de la inclusión causa por la cual a dedicado su vida y su pasión.





Margarita Martínez Vanegas – responsabilidad social (post mortem)

Margarita Martínez Venegas nació el 29 de marzo de 1974. Fue esposa y compañera de Mario Alberto de la Torre Mendoza; madre amorosa de Marlenne y Karime de la Torre.



En el año 2016, con tan solo 41 años de edad comenzó a presentar síntomas de la enfermedad de Alzheimer. En consecuencia, decidió realizarse un estudio genético para saber si tenía una mutación genética hereditaria que desarrolla la enfermedad de Alzheimer a edades tempranas.



Esta variante poco común de la enfermedad de Alzheimer ya había estado presente en su familia. Su madre, algunos de sus tíos e incluso algunos de sus primos desarrollaron la enfermedad.



Después de recibir un resultado positivo, Margarita se preocupó por olvidar a su familia y por la posibilidad de dejarlos. Buscando una forma de hacerle frente a su enfermedad, ella y su familia encontraron apoyo en la Fundación Alzheimer Reynosa.



Margarita decidió voluntariamente colaborar con diversas instituciones académicas y de investigación que le ofrecieran la posibilidad de un tratamiento que le diera más tiempo de convivencia con su familia.



En 2017 participó en los primeros estudios observacionales de la enfermedad de Alzheimer en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos de Norteamérica. Ese mismo año se reunió con investigadores de Tepatitlán, Jalisco en México y se inscribió en los ensayos clínicos de un medicamento que busca retrasar y/o detener el progreso de la enfermedad de Alzheimer en la Universidad de Washington EU.



En 2019 participó en una reunión de la Red de Alzheimer hereditario autosómico dominante (DIAN por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington y la Asociación Internacional de Alzheimer con sede en los Angeles California. Donó líquido cefalorraquídeo para los distintos proyectos de investigación de la Universidad del Sur de California, EU.



Margarita falleció el día 13 de febrero de 2021, tenía 46 años de edad. Su esposo Mario y sus Hijas, Marlenne y Karime, fieles al deseo de su madre, donaron su cerebro al Biobanco Nacional de Demencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante este año, el Biobanco Nacional de Demencias enviará la mitad del cerebro de Margarita al Centro de Investigación deAlzheimer a edad temprana en la Universidad del Sur de California E.U. para que continúen con las investigaciones.



Con información del Club Rotario