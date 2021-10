«Se tuvo un paro de labores en una de las áreas nada más, ya está todo bien y pues los trabajadores van a reanudar. Es en el paquete 1 de la Refinería», declaró Rocío Nahle, secretaria de Energía, sobre las condiciones en que se encuentra la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Este miércoles, se reportó un enfrentamiento entre trabajadores de la empresa ICA Flour que laboran en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, y elementos antimotines, luego de que el martes se declararon en paro.

«Hay tres personas detenidas ya, ICA Fluor hizo la denuncia y es todo el saldo», agregó la funcionaria.

Pese a que los reportes señalan que la inconformidad se despliega de la exigencia de trabajar horas extra sin paga y presuntas amenazas de despido. La secretaria lo negó y dijo, estas sí son consideradas por las empresas.

«Es mentira, cuando hacen el dobleteo de turno, las empresas les pagaban el dobleteo. Son 10 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas, en forma directa o indirecta en el país, y es una obra que va bastante bien», dijo.