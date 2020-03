Ante las críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de grupos feministas, las integrantes de su gabinete lo respaldaron esta tarde al reiterar que las mujeres son prioridad de la Cuarta Transformación.

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, junto con las secretarias y responsables de las distintas instituciones respaldaron el proyecto político actual.

«Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación, sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar, y para ello el gabinete liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades específicas de todas las mexicanas”, dijo Sánchez Cordero.

Por su parte, Nadine Gasman dijo que «Tienen razón las mujeres cuando gritan su furia para que escuchemos bien y con claridad que se nos ha acabado el tiempo».

Mientras que la encargada de la Función Pública, quien fue señalada por comentarios emitidos al respecto en su cuenta de Twitter, declaró que «es un orgullo ser parte de un gobierno paritario, de un gobierno democrático y de un gobierno de acción feminista».