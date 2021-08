Pedro Carrizales, diputado local de San Luis Potosí, conocido como el Mijis, fue hospitalizado de urgencia, por complicaciones derivas del cáncer que padece. El anuncio fue dado desde sus redes sociales.



«Por este medio se les informa que el Diputado Pedro Carrizales “el mijis” fue internado de urgencia por complicaciones en su estado de salud derivado del cáncer que padece (sic)», se expresó en su cuneta oficial.

En julio pasado, el diputado reveló que pese al tratamiento al que se sometió contra el cáncer y por el que fue operado en septiembre del 2020, continuaba luchando contra la enfermedad, que se había expandió a su vejiga.



En ese momento, señaló que, «el cancer nunca se fue, ahora está en mi vejiga y más… No quiero la lastima de nadie; no importa si es 1 día o 60 años voy a seguir mis luchas para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido». Además, aseguró que seguiría luchando contra la enfermedad y reconoció que los difíciles proceso en su vida lo llevaron a padecer una depresión.



Finamente, dijo: «pensé que le tenía miedo a la muerte, pero descubrí que mi miedo era fallarle a la vida. No se si he hecho mucho o poco pero he puesto el alma en cada causa y en cada vida que hemos podido transformar».