Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso, pero no irá a prisión preventiva por ahora y solo usará un brazalete, pagado por él mismo, y deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del Centro de Justicia, de acuerdo con lo determinado por el juez de control.



«Usted tiene prohibición de salir del país y deberá entregar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte sus documentos en horarios establecidos y la administración guardará los pasaportes y visas», dijo el juez al exdirector de Pemex. La defensa de Lozoya aceptó las medidas cautelares impuestas.



Así, Lozoya fue vinculado a proceso este martes por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como parte del denominado caso Agronitrogenados y se espera que el miércoles tenga la audiencia por las acusaciones de cohecho relacionadas con el caso Odebrecht.



Puesto que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó la prisión preventiva justificada en su contra, el exfuncionario no irá a prisión por el momento. Únicamente pidió que permanezca en un hospital privado por tiempo indefinido, con brazalete electrónico y la garantía de que se presentará ante las autoridades que lo requieran.



«Las medidas cautelares serán por todo el tiempo que dure el proceso y también garantizan su presunción de inocencia. Continuará vigilado por la Policía Ministerial mientras esté en el hospital, una vez que sea dado de alta se podrá trasladar a diverso lugar», agregó el juez.



El juez dio un plazo de seis meses para la investigación complementaria y con ello dio por concluida la audiencia a las 20:53 horas des este martes.