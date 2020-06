La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un documento ‘confidencial’: Rescatemos a México, que adjudicó a un Bloque Opositor Amplio (BOA) que buscaría revocar su mandato y ganar la mayoría en la Cámara de Diputados.

«Les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas, de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando. Dos documentos de la estrategia, incluso quienes participan, sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla el hacer campaña a través de la prensa internacional en contra nuestra y como no tengo por qué ocultar eso, pues me llegó, yo lo doy a conocer», dijo López Obrador, antes de mostrar la pruebas.

AMLO dio a conocer un documento "confidencial", que se le hizo llegar, dijo, en donde se explica el plan que tendría la oposición revocar el mandato de López Obrador en 2022, y restar fuerza al partido MORENA#AlAireQTF pic.twitter.com/2CSiTNzSPn — Fernanda Familiar (@qtf) June 9, 2020

El documento se dio a conocer durante la conferencia matutina de este martes, fue presentado por Jesús Ramírez Cuevas, director de Comunicación Social de la Presidencia, en la conferencia mañanera, pese a que aclaró que su origen y autenticidad es desconocido.

El pdte. @lopezobrador_ difundió un documento llegado a Palacio (cuyo origen y autenticidad desconocemos) que propone la conformación de un bloque opositor para arrebatar la presidencia en el 2021, en el que participan partidos, empresarios, medios, intelectuales, periodistas. pic.twitter.com/zfXSlGdUYP — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 9, 2020

“Se busca centrar el discurso del Bloque Opositor Amplio en dos ejes: desempleo e inseguridad. Responsabilizar a la Presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Contratación de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del Gobierno de la 4T”, sostiene el documento.



Propone da promoción a «conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero y El Economista».



Sobre sus supuestos aliados se señaló a partidos políticos, intelectuales, analistas, periodistas, empresarios y organizaciones: el Consejo Coordinador Empresarial; Coparmex; Grupo Monterrey; Femsa; gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán; y los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.



De ahí que, por medio de redes sociales, los nombres que aparecen en el Proyecto negaran pertenecer al frente que presuntamente busca debilitar al gobierno actual.

Presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen. Pero me nombran (a mi personaje) como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi domicilio? ¿Congelarás mis cuentas?

La silla y el país te rebasaron. @lopezobrador_ — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) June 9, 2020

Hoy un presidente por el cual voté me acusa de formar parte del “Bloque Amplio Opositor”, La Boa. Aclaro que el único grupo al que pertenezco es el de ciudadanos demócratas/libres/exigentes que critican al poder para que gobierne mejor y en nombre de todos https://t.co/9L3PaFKEGx — Denise Dresser (@DeniseDresserG) June 9, 2020

Esto ya ni la burla aguanta 😂😂😂 les dejo una canción para acompañar los delirios conspiracionistas del presidente @lopezobrador_ 😂😂😂 https://t.co/7Y4l1hGGdj — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 9, 2020

No soy "promotor ni actor" de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado "Rescatemos a México". No me metan en su complot. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 9, 2020

Yo no sé qué es el Bloque Opositor Amplio (BOA)



Yo no soy parte de él



Por favor a mí no me metan en supuestas conspiraciones



Muchas gracias — Leo Zuckermann (@leozuckermann) June 9, 2020

Niego rotundamente la participación a la que alude el documento cuya “autenticidad y origen” ignora la propia presidencia que lo difunde. — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) June 9, 2020

El presidente confió en que “no va a faltar quién diga si es válido o qué sabe”. “Resulta que los analistas, a los que contratan para hacer todas estas campañas, pues hay algunos que son simpatizantes o sus familiares. Eso de acuerdos en lo oscurito ya no existe tampoco. Ya predomina la transparencia, entonces por eso voy a dar a conocer estos dos documentos. No sé de su validez, pero no está de más”, manifestó.

Este supuesto bloque plantea una campaña negativa en medios estadounidenses y europeos; y plantea un cabildeo directamente en la “Casa Blanca“ en Washington sobre las afectaciones que tendrían las inversiones estadounidenses.