Diego Fernández de Cevallos, tildó al presidente Andrés Manuel López Obrador de cobarde, cínico y embaucador, en una entrevista otorgada a Carlos Loret de Mola.



Además, detalló que su intención al potenciar su presencia en la escena pública es convocar a miles «para que se quiten el miedo y superen la indiferencia».

El jefe Diego dando el nuevo audio para TikTok pic.twitter.com/acg3M0dWt7 — Jos (@Josluam1) March 12, 2021

«Lo que diga el presidente de mí no me importa, me preocuparía un elogio, un reconocimiento. Eso sí me ofendería viniendo de él (…) Está enfermo. Y no le digo enfermo ahora, desde ese debate que salió (en la mañanera) le dije que cualquier enfermito mental salía con las zarandajas que sale éste», agregó.



