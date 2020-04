Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este lunes que ha dado positivo a COVID-19, por lo que se encuentra en aislamiento.

En una columna publicada en El Universal, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que se contagió en Nueva York, sede de la ONU y ciudad más afectada por el virus.

«Todos hemos vivido con intensidad estas semanas. A mí me ha tocado vivirlas en Nueva York y en México. Fui positivo al Covid-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa. Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus», se lee en el texto publicado.