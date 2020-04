El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se extiende hasta el 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia ante la pandemia deCOVID-19.

Hasta el corte del miércoles, en México se se registran 5,847 casos confirmados y 449 defunciones. Así, de acuerdo con López-Gatell, aún no se encuentra en escenario de fase. Agregó que la fase 3 no se decretará en todo el País, sino que entrará por zonas. Así, hay algunas deben ser tratadas como fase 3 pese a que aún no exista el decreto.

«Todavía técnicamente no estamos en la fase 3, pero hay zonas del país que hay tratar como tal», dijo el funcionario de Salud. Entre estas zonas se encuentra la Metropolitana del Estado de México.

Existen zonas que hay que tratar como fase 3, informó @HLGatell pic.twitter.com/yt48MaVYzM — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 16, 2020

Agregó que el pico máximo de contagios podría darse entre el 8 y 10 de mayo, mientras que la epidemia podría extenderse hasta el 25 de junio, y si bien la Sana Distancia seguirá vigente hasta el 30 de mayo, en municipios de baja transmisión será hasta el 17 de mayo.



«Estamos proyectando que este primer ciclo de la epidemia (de coronavirus) se extendería, hasta que se agoten cerca del 95% de los casos esperados, hasta el 25 de junio», indicó el funcionario de Salud.

Las fechas: