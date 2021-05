La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró una ficha roja para localizar y detener al escritor Andrés Isaac Roemer, quien actualmente se encuentra en Israel y cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de violación.



Funcionarios del gobierno federal revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la solicitud a petición de la fiscalía capitalina, luego de que se diera a conocer que la fiscalía capitalina judicializó una carpeta de investigación.



La semana pasada, luego de que se informó que un juez de control libró una orden de aprehensión en su contra, el también conductor de TV rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que nunca ha ejercido violencia contra una mujer. Por medio de un comunicado dijo desconocer las acusaciones y el origen de éstas: «No conozco las acusaciones que dan origen a la misma ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia (…) No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de qué se me acusa y por tanto no me he podido defender».



Más de 60 mujeres lo señalaron por abuso sexual con el mismo modus operandi; el 23 de febrero pasado se reveló que la Fiscalía de Delitos Sexuales había abierto una carpeta de investigación del caso, al darse a conocer en redes testimonios que apuntaban a que se había cometido un delito.