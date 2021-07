Este jueves, con ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 448,995 pesos al gobernador electo de Nuevo León (NL), Samuel García, por haber recibido aportaciones económicas en especie de su esposa Mariana Rodríguez sin reportarlas a la autoridad.

Además, se multará al partido Movimiento Ciudadano (MC) con 55 millones 400 mil pesos, luego de que la autoridad electoral estableciera el monto total de sus publicaciones en 27.8 (mdp), ya que el costo unitario de las fotografías fue 40,000 pesos y 20,000 la historia en Instagram.



De acuerdo con el consejero Ciro Murayama, no se trata de un tema de parentesco o matrimonio, sino de que Rodríguez tiene actividad empresarial, pues desde 2018 registró su nombre como marca y se registró como persona física con actividad empresarial en el SAT.



«Si aparece con un cantante, aunque el cantante sea su hermano, no importa la relación familiar, las relaciones familiares no son parte de la legislación electoral. La ciudadana (Rodríguez) cobra por hacer campañas publicitarias a través de las redes e hizo una campaña publicitaria, es decir dedicó su capacidad empresarial a una campaña política y eso es lo que se debió haber reportado y contabilizado», dijo Murayama.



Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que «hay quien ha llegado a acusar de que en este tema se está cosificando a la mujer. Se ha hablado de violencia de género. Pero de lo que es verdadero punto de discusión se ha hablado poco. Lo cual evidencia que nadie ha leído o no se conoce este proyecto».



Luego de conocerse la información, en su cuenta de Twitter, García expresó su malestar en contra de la multa, asegurando que todas sus acciones y propagandas fueron hechas con estricto apego a la ley.