Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante de Morena, arremetió en contra de sus compañeros y cuestionó que únicamente las propuestas del ejecutivo logren avanzar, contrario a las que no lleven la “línea” del presidente Andrés Manuel López Obrador o de la coordinación parlamentaria.

De acuerdo con Muñoz Ledo, él mismo ha presentado una serie de iniciativas que prevén garantizar derechos y protección de las mujeres que no han logrado trascender, pero las cuales seguirá impulsando.

“El presidente López Obrador ha dicho siempre que el Legislativo es independiente, pero resulta que por razones que no quiero calificar, que podría llamar con delicadeza, de seguidismo o atavismo mental, como fue todo el antiguo régimen, que iniciativa de reforma constitucional que no presente el Ejecutivo no tiene destino en esta Cámara, no tiene destino”, sentenció.

Los reclamos del diputado llegaron al punto de tildar de “hipócritas” y “lambiscones” a sus compañeros de partido, al reclamar que no aprobaron una reserva pese a decirle que sí la habían apoyado.