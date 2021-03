Esta mañana, durante el programa ¡Qué tal Fernanda!, Luis Javier Cendejas, presidente del Club Rotario Del Valle Monterrey, dio a conocer que su titular, Fernanda Familiar, se convertirá en la primera socia honoraria del club.



De esta manera, Familiar adquiere, como ella misma señala, el «compromiso» y «una responsabilidad inmensa», al pasar a «la historia, este 2021, como la primera mujer que es invitada al Club de Toby».



Por su parte, Cendejas sostiene que ha recibido una gran cantidad de «comentarios positivos por la incorporación de Fernanda. Ha sido un gran acierto que sea la primera mujer».







Para Fernanda, importancia de este evento, en sí mismo histórico, se refleja en que «en algún punto, mi hija va a poder ser rotaría. Y lo rotarios con eso demuestran que están entendiendo que la igualdad, el feminismo, la sororidad y el empoderamiento tiene que ser juntos, no separados. Hombres y mujeres juntos: inclusión e igualdad».



Al ser cuestionada sobre los valores que comparte con el Club Rotario, responde: «Comparto la palabra ayuda, me parece que es la palabra que nos debe unir a todos. No podemos vernos el ombligo, tenemos que ver al otro, tenemos que ver qué le hace falta al otro. Y eso, en principio, ese valor, es lo que me hace decirles ‘sí’, con todo el compromiso y responsabilidad, ‘soy parte del Club de Rotarios en Nuevo León (NL)».



En torno a las fortalezas y destrezas que su figura aporta a la agrupación, menciona que son «mi liderazgo, mis relaciones públicas, mi credibilidad, puedo aportarles creatividad y nuevas ideas para poder lograr que no solo sea con un torneo de golf que se recauden fondos (…) Quiero ser parte de ellos.

Actualmente, el estimado de rotarios es de 277,000 mujeres y 950,000 hombres. Mientras que en 1990, el número de rotarias ascendía a más de 20,000, en julio de 2010 el número de mujeres afiliadas en todo el mundo llegó a 195,000 (alrededor del 16% de los rotarios) y tocó las 277,000 en julio de 2020 (cerca del 23%).