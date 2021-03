Este lunes, Estefanía Veloz anunció su renuncia a la militancia de Morena debido a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.



«En congruencia con mis principios, decido renunciar a Morena, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo, renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído», expresó en un comunicado dirigido al dirigente nacional del partido, Mario Delgado.



Frente al caso, Veloz consideró inviable permanecer al interior del partido. «Todas y todos necesitamos un país en el que las mujeres tengamos plena autonomía de nuestros cuerpos y en pleno ejercicio de nuestros derechos, porque no puede haber una regeneración nacional dejando a un lado a las mujeres», dijo.



Además, reiteró su confianza en la transformación de la vida pública.

«La candidatura de Salgado Macedonio es un duro recordatorio de que el movimiento feminista no puede y no debe bajar la guardia (…) La cuarta transformación será feminista o no será», concluyó.