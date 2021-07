Dominio de Calogía by José Manuel Pérez Ovejas es el vino que nacido del proyecto personal del reconocido enólogo de la Ribera del Duero. José Manuel Pérez Ovejas, referente en el mundo del vino, se ha ganado el respeto y la admiración por su aportación al sector.



Así, con más de 30 vendimias en sus manos, inicia su andadura en solitario. En 2017 fue distinguido ‘Bodeguero del Año’ y en el 2018 le concedieron el premio como ‘Mejor Enólogo de España’. De manera discreta ha conseguido configurar el ambicioso proyecto con su firma.







“Es un sueño que finalmente he podido realizar. En este proyecto hay intuición, sensibilidad, perseverancia y un trabajo ilusionante”, asegura Pérez Ovejas. “El equipo que conforma Dominio de Calogía es joven, dinámico y muy preparado. Desarrolla su trabajo con enorme responsabilidad. No puedo estar más satisfecho de la filosofía de la bodega”, declaró al respecto.







De acuerdo con información dada a conocer por la propia firma, Dominio de Calogía by José Manuel Pérez Ovejas 2019 se ha elaborado en viñedo cuyo control es exhaustivo, «limitando drásticamente la producción con aclareos de racimos muy severos para conseguir la calidad máxima». Agrega que «en este sentido, también la decisión sobre la fecha de vendimia es determinante. Para ello se hacen controles de maduración muy exhaustivos con el único objetivo de conseguir la maduración perfecta de la uva».