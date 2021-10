En la sesión de ayer, en la Cámara de Diputados de San Lazaro, la diputada Merary Villegas, perteneciente a Morena, fue captada ignorando a Deborah Medina, quien se arrodilló para suplicarle que su fracción votara a favor de un punto de acuerdo en torno a abasto de medicinas oncológicas.

El punto de acuerdo fue promovido por el PAN, que reclama abasto de este tipo de medicamento. Medina es madre de un paciente oncológico, quien no ha recibido a tiempo sus quimioterapias.

«La verdad mi hijo no tiene medicamentos, no tiene hormonas de crecimiento, no tiene», se le escucha decir a la mujer.





«Quienes se aprovechan del dolor de los demás para sacar raja política solo los exhibe como lo que son, una oposición carroñera PANrroñeros. No hay que dejarnos engañar, en Morena se defiende por todos los frentes al pueblo, y en especial a nuestros niños y niñas», fue la respuesta de Villegas a la polémica.