Un bebé de tan sólo un mes de nacido fue diagnosticado con COVID-19 luego de que ingresara a un hospital en el Estado de México desde el pasado 20 de abril a causa de problemas respiratorios.

La madre del menor, Yanderi González Narro, señaló que no creía en el nuevo Coronavirus hasta que vio como la salud de su bebé comenzaba a deteriorarse.

“Él comenzó a ponerse morado, a faltarle el aire, ya no respiraba adecuadamente y yo comencé a ver el día lunes que el bebé ya no tenía mucho movimiento y sus ojos estaban totalmente en blanco.

«Lo que sí yo no creía que existiera esa enfermedad, luego luego cuando ellos me dicen fue como sorprendente para mí. Entonces le hacen la prueba y tarda 72 horas en salir me dan los resultados y la prueba sale positiva”, narró a Grupo Imagen.

Comentó que al ser diagnosticado con el virus en el hospital Star Médica de Lomas Verdes, ya no le permitieron ver a su hijo hasta que ella se realizara la prueba.

“Más que nada porque era un hospital y el niño estaba en terapia intensiva en un lugar pediátrico, donde hay niños recién nacidos o hay bebés que pudiéramos contagiar”, comentó.

Si bien las primeras pruebas realizadas a ambos padres salieron negativas, la madre del menor asegura sentirse arrepentida por el hecho de no hacer caso a las recomendaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud.

“En mi casa no hubo medidas de prevención. Yo nunca previne a mis hijos ni nada. De hecho, yo cometí el error de sacar a mis hijos y andarlos paseando. Yo pensaba que eso no era verdad”, expresó.

