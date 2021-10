David Páramo retomó, en su cuenta de Twitter, un video que muestra el momento en que es auxiliado tras el accidente que sufrió y por el que estuvo hospitalizado poco más de 60 días. Así, expresó su agradecimiento a las personas que se acercaron para brindarle ayuda a él y a su hijo.

«Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mí y a mi hijo… sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre!», escribió.





En el video se aprecia cómo varias personas lo auxilian eincluso un hombre se acerca con un extintor para rociar el auto estrellado, el pasado 30 de abril, cuando el analista financiero sufrió un aneurisma cerebral. En este enlace puedes acceder al video.

El 10 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, Páramo compartió su progreso y el proceso que estaba viviendo para su regreso. «Alistándome para el regreso! Aquí esta el PAS (sic)», expresó y adjuntó una fotografía en la que se le ve haciendo ejercicio. Sin embargo fue hasta septiembre pasado que regresó a la TV con su intervención en el noticiario que conduce Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias.