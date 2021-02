Luego de que Sergio Quezada Mendoza, alcalde de Tototlán, Jalisco, fuera exhibido en un audio mientras acosaba a una empleada del Ayuntamiento, quien lo buscó porque uno de sus compañeros la acosaba sexualmente, el funcionario se disculpó públicamente en un video.



En marzo de 2020, la funcionaria del municipio presentó una denuncia contra el director de Padrón y licencias municipales, Efraín Martínez Iñiguez, por acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, no procedió.



Así, acudió al alcalde Quezada Mendoza, quien también la acosó, por lo que la mujer grabó la conversación que terminó difundiéndosela en medios nacionales:



«Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido! (…) Si él te hubiera violado y hubiera habido cosas más delicadas ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?», le dijo.

Frente al escándalo, Quezada lamentó utilizar un vocabulario no apropiado. «Lamento profundamente el vocabulario que utilicé, pues reconozco que no es apropiado de ninguna persona, mucho menos, de una autoridad municipal […] Ofrezco sinceramente disculpas a la afectada y a todos y todas a quienes, por mi imprudencia, haya ofendido», declaró.



Y agregó que «mi propósito de conciliar, lo único que propició, fue el agudizar aún más el problema».



Aquí el video: