Por medio de redes sociales se difundieron videos de dos profesores, pertenecientes al Departamento de Fisicoquímica y el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde expresan alarmantes comentarios misóginos.



Así, la Facultad de Química de la UNAM, emitió un comunicado la noche del lunes, donde informó la separación de cualquier contacto con estudiantes a los profesores.



En uno de los videos compartidos por el Colectivo Toffana, se ve al profesor Arturo Zentella hablando con una alumna, a la que le comenta que algunos archivos que se subieron a Drive, posteriormente se escucha a una alumna comentar que ella sabe que no sustituye la clase, y por eso le pregunta que qué podría hacer, a lo que el profesor responde «pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre».

En el otro, mientras que el profesor Mario Chin se encuentra dando clases en línea, se le escucha comentar que a una mujer le decían «la mufla de oro». «¿Ustedes saben por qué? (…) Porque era la más ardiente de todas», dice. Después prosigue: «Hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro, ¿Ustedes saben por qué? No crean que por fría, he. ¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen, a la bolsa de hielo? Le dan un azotón a la bolsa de hielos, ¿no? Pues a esta niña le dicen la bolsa de hielo de oro, ahí viene la parte fea he, porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo».

Aquí el posicionamiento de la Facultad de Química:

Con información de El Universal