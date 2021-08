Esta mañana, la conferencia mañanera dio inicio sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que un bloqueo organizado por maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidiera el paso al tabasqueño.

«Aquí me quedo. Yo no acepto chantajes. Me respetan y luego hablamos», respondió López Obrador, quien se encuentra en una gira de trabajo por el sur del país, a manifestantes.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, explicó que «antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada principal de la Sección VII de la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco. El presidente está dialogando con la Sección Siete del Magisterio, por eso no está aquí con nosotros».

Así, fue hasta cerca de las 8:00 de la mañana que López Obrador pudo ingresar a las instalaciones de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez. Aquí imágenes del bloqueo:

Trabajadores de salud, miembros de la CNTE y normalistas protestan e impiden el paso de camioneta de AMLO a instalaciones militares en Chiapas. #Video: Especial https://t.co/KqGsXKOYWL pic.twitter.com/2GUcsc5oih — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2021

#LaMañaneraDeAMLO AMLO continúa encapsulado por manifestantes de la CNTE. Asegura que el presidente no puede ser rehén de nadie #Video Pedro Villa #NotaPlus https://t.co/NWOrQNEhNh pic.twitter.com/s7ObWCxyAZ — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2021