El excanciller Jorge Germán Castañeda Gutman fue declarado como persona no grata por el Congreso de Oaxaca luego de llamar «pueblo horroroso» y «arrabalero» a Putla Villa de Guerrero.



Los legisladores oaxaqueños pidieron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que intervenga en el asunto y solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que retire el retrato del exfuncionario federal de la galería de cancilleres que se ubica en Ciudad de México.

Lo anterior, debido a que el pasado 26 de junio, emitiera dichos comentarios durante su participación en Es la hora de opinar, en Foro TV.

«Los locales no quieren irse –no puedo usar la palabra correcta, científica-, pero a un pueblo con adjetivo previo arrabalero, posterior, donde por cierto, Héctor se acuerda muy bien (…) cuando terminó la carrera de medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco, y luego gracias a Héctor y su amistad con Diodoro (Carrasco, entonces gobernador de Oaxaca) creo que la pudimos enviar a otro pueblo, un poquitito menos horroroso, pero así que se haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano si va a Putla, feliz de la vida», dijo.