La noche del jueves, Adalina Dávalos fue recibida por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de que, por medio de un video, hiciera un llamado para revisar el caso de su esposos, Jaime Rodriguez Calderón, exgobernador de Nuevo León (NL).

También conocido como el Bronco, se encuentra interno en el penal de Apodaca y recibe atención médica en el hospital universitario de Monterrey, por deficiencias intestinales que ha presentado.

De acuerdo con Dávalos, desde la detención de su esposos, su familia ha enfrentado a una vigilancia extrema. Además, ha señalado un abuso de poder por parte de la actual administración del estado. Así, luego de la reunión, el funcionario federal se comprometió investigar el caso.

Por otro lado, en el espacio editorial de Francisco Garfias, en el diario Excélsior, se ha dado eco a una carta escrita por Rodriguez Calderón «en la que revela detalles de su detención, el pasado 15 de marzo, cuando se dirigía al rancho de un amigo en el municipio de General Terán».

«Como 20 kilómetros antes de llegar a nuestro destino, por la carretera al ejido de Guadalupe La Joya, los escoltas se nos adelantaron para decirnos que habían recibido instrucciones de su mando de que nos detuviéramos (…) Poco más tarde llegó un carro con agentes ministeriales (…) uno de ellos se acerca y me dice que trae una orden de aprehensión contra mí (…) Le exigí que me la mostrara en físico. Me dijo que no podía hacerlo (…) Finamente, recibe la llamada de algún jefe y le ordenan que me suba de cualquier forma a la patrulla», revela el exgobernador en el texto.