Este mañana, se reporta que la cadena de tiendas de tecnología Best Buy anunciará a sus inversionistas que saldrá del mercado mexicano luego de permanecer por 13 años.

Así, a partir del 31 de diciembre se cerrarán las 41 sucursales que tiene en México, debido a las repercusiones de la pandemia de COVID-19. «A pesar de este trabajo extraordinario (de nuestros colaboradores), los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México», dijo Fernando Silva, presidente de Best Buy México.



«Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional. Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias para mejorar sus vidas. Construimos la marca #1 en tecnología, con diferenciadores icónicos y el cliente nos ha honrado con una creciente participación de mercado», agregó.



De acuerdo con la información dada a conocer por la cadena, ofrecerá talleres a sus empleados para el uso de las diferentes plataformas de búsqueda de empleo, creación de currículums y simulaciones de entrevistas de trabajo.

Además, sostuvo que cubrirá el Seguro de Vida de todos sus trabajadores durante todo el 2021 y extenderá durante el mismo plazo el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen.



Respecto a los clientes, Best Buy confirmó que pondrá a disposición su call center, redes sociales y una preguntas frecuentes en su página web.