Luego de que el miércoles se informó que un juez de control libró una orden de aprehensión contra Andrés Roemer por su presunta responsabilidad en el delito de violación, el escritor y conductor de TV rechazó las acusaciones en su contra.



Aseguró que nunca ha ejercido violencia contra una mujer, por medio de un comunicado, en que que dijo desconocer las acusaciones y el origen de éstas. «No conozco las acusaciones que dan origen a la misma ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia (…) No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de qué se me acusa y por tanto no me he podido defender», se lee.



Agregó que: «Rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegando en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer».



Más de 60 mujeres lo señalaron por abuso sexual con el mismo modus operandi; el 23 de febrero pasado se reveló que la Fiscalía de Delitos Sexuales había abierto una carpeta de investigación del caso, al darse a conocer en redes testimonios que apuntaban a que se había cometido un delito.



En febrero de este años, Itzel Shanaas, bailarina profesional, dio a conocer que ganó una denuncia contra el acusado, por abuso sexual. Por medio de un video, la mujer señaló que no era la única víctima del también cofundador de Ideas City.