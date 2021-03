El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será vacunado contra la COVID-19 la próxima semana, siguiendo el turno que le toca por su edad: 67 años.



«Me vacuno la semana próxima. No les voy a decir (dónde) porque no quiero que se haga un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar», informó esta mañana.

Anuncia AMLO que se vacunará contra el coronavirus la próxima semana pero que no dirá dónde para que no se haga "un espectáculo". pic.twitter.com/kimfWJTnLS — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 31, 2021

El 24 de enero pasado, López Obrador informó que había resultado positivo a COVID-19. «Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días», expresó en ese momento.



Dos días después el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell señaló que el mandataria persistía presentando síntomas menores. Sin embargo, hasta el 4 de febrero se dio a conocer que su resultado ya era negativo.



«Me hicieron la prueba de antígenos hoy en la mañana y ya salí negativo, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del covid», dijo en aquel momento, por medio de un video.