El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del concierto de Grupo Firme en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX), donde se rompió récord de asistencia y aprovechó para comentar que Christian Nodal también mostró interés en presentarse, por lo que bromeó con un reencuentro con Belinda.

«Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil y en santa paz. Muy bien, una buena iniciativa de la jefa de Gobierno porque no sólo de pan vive el hombre. Entonces, había mucha alegría, la gente muy contenta», dijo.

«No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería, Christian Nodal, sí que quería también participar y no cobrar», agregó. Así, bromeó con la posibilidad de invitarlo a él y a Belinda. «Estaba yo informándome que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros ¿No están peleados? porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos», dijo.