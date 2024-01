AMLO niega rechazo a diputada trans y responde a críticos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó haber rechazado a la diputada trans Salma Luévano, de Morena, durante un evento la semana pasada en Motul, Yucatán. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador respondió a sus críticos en redes sociales, enfatizando que él también besa a hombres.

«López-Dóriga me criticó porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos», declaró el presidente. «Ayer besé a muchos, ¿cómo no? Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a besar, por qué no voy a abrazar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?»

López Obrador continuó su respuesta, dirigiéndose directamente a López-Dóriga: «Un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, un machín», aseveró. «De veras, están muy atrasados, pero no es que sean atrasados, es su convicción, son muy conservadores y antes podían ocultarlo, pero ahora como estamos en una transformación, pues son tiempos de definiciones. Y ellos están enseñando, desesperadamente, el cobre», concluyó.