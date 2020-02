El crucero MSC Meraviglia atracó en el muelle de Cozumel con 6,000 pasajeros, pero sin autorización de desembarco, ya que Sanidad Internacional debe aplicar protocolos de revisión para descartar riesgos por coronavirus.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se le permitirá arribar. «Nosotros dimos instrucciones que se haga la inspección y se les permita arribar, no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias pero no podemos cerrar nuestros puertos o aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a los que vienen a México o transitan por México. Solo cuidar la cuestión sanitaria», dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo, indicó que hasta el momento no cuentan con reportes de algún posible contagio entre los turistas que se encuentran en el crucero.

El mandatario federal calificó como inhumano el hecho de que se le niegue desembarcar a un crucero en un país por cuestiones sanitarias, por lo que reiteró que su gobierno sólo aplicará el protocolo de revisión.

«Tenemos información que no existe la posibilidad, no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos que se cumplen pero no podemos decir: aquí no les permitimos atracar. Se va a cumplir con todas las normas, se tiene información que no hay personas afectadas«, agregó.

Con información de Notimex