Amigas de Jessica González revelaron en sus declaraciones ante la Fiscalía de Michoacán que sabían de la relación que mantenía con Diego Urik “N”, y que ella buscaba tener una relación formal.



Por su parte, Fernando, esposo de la madre de Diego en su declaración, apuntó que la novia de Diego se llamaba Camila y que él no conocía a Jessica. De acuerdo con su versión, su hijastro le marcó el 22 de septiembre para decirle que requería un abogado puesto que la Fiscalía lo estaba buscando al ser el último en ver a una chica desaparecida. Le contó que había visto a Jessica, que tuvieron relaciones sexuales y que luego la llevó a su casa.



Los testimonios de las amigas de la maestra Jessica González, acontecidos el miércoles de la semana pasada, indican que ella conoció a Diego Urik “N” en un festival realizado hace aproximadamente seis meses. A partir de ello, habría salido ocasionalmente; ella se mostraba enamorada del sujeto, pero, desacuerdo con los testimonios de las jóvenes, él parecía que sólo la buscaba para tener relaciones sexuales.



Por otro lado, las declaraciones de Hanna, quien es señalada como amiga de Diego, indican que el 21 de septiembre pasadas las 21:00 horas él le mandó un mensaje diciéndole que quería contarle algo. Así, al encontrarse con éste un amigo más, revisó el auto y vio en la parte de adelante una botella, en los asientos de atrás tierra y pasto, y una bolsa grande en la cajuela.



Permaneció en la casa de Diego y al día siguiente subieron al vehículo de la mamá de Diego. Hanna narra que preguntó a Diego qué pasaba y él respondió: “no sé qué hice, no sé qué hice”, en el camino Diego habría sacado un bolso de mano que arrojó por la ventana.



Las declaraciones corresponden a José Jair y Diego SR, a quienes Diego les habló diciéndoles que si de verdad eran amigos lo ayudaran, indican que los contactó para solicitarles ayuda para deshacerse del cuerpo.



De acuerdo con sus versiones, Diego le dijo a Jair, «ayúdame«, a lo que respondió: «yo no te voy a ayudar con tus mamadas«. Así, el acusado habría bajado el cuerpo mientras ellos esperaban.



El presunto feminicida de Jessica González, logró ser capturado en un hotel de Cihuatlán, Jalisco el miércoles 30 de septiembre y desde entonces se encuentra en prisión preventiva.



Con información de Revolución 3.0