La Unión Europea (UE) aclaró el tema sobre la autorización previa de viaje a Europa que ha sido reportada como un nuevo tipo de visa para viajeros mexicanos que planean visitar Europa y negó la veracidad de esto.

Para ello, recordó que desde julio de 2018 se «aprobó y anunció el proyecto para establecer un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de reforzar los controles sobre las personas que viajan sin visado a la UE».

«ETIAS no es una visa y no introduce obligaciones similares a las del visado: no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, será mucho menos costoso y más rápido que el trámite de una visa», dijo la UE en su comunicado.

⚠️ #Comunicado | Precisiones acerca de la autorización previa de viaje a Europa (ETIAS) que aplicará a partir de 2023 a viajeros mexicanos

🔗 https://t.co/XvA2Tikuak pic.twitter.com/cyYp7rLLxx — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) June 9, 2022

Sobre su inicio de operación, indicó que será en 2023, aún con fecha exacta por definir. «Después de un periodo transicional durante el cual ETIAS será opcional, los nacionales de los países exentos de visado y con edad entre 18 y 70 años tendrán obligatoriamente que obtener una autorización ETIAS para poder viajar hacia Europa», agregó la UE.

Y sobre el tiempo que requerirá, la unión dijo que «tardará unos minutos en llenarse a través de un sitio web oficial y/o una app para dispositivos móviles» y que «la gran mayoría de los casos (más del 95%), se dará una autorización automática que llegará por correo electrónico en pocos minutos».

El instrumento tendrá un costo de 7 euros y permitirá que la información recopilada, en respeto a los derechos fundamentales y los principios de protección de datos, verificar los posibles riesgos de seguridad o de migración irregular.