El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo este martes que no se le ha realizado una prueba de detección del coronavirus, y sostuvo que no tiene síntomas de la enfermedad por lo que no planea realizarse una.

Agrego el médico de la Casa Blanca ya lo examinó y es por ello que mantiene esa determinación.

«No creo que sea un gran problema. Lo haría. No creo que haya ninguna razón (…) Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien», dijo Trump a periodistas en el Capitolio tras una reunión con los senadores republicanos sobre la respuesta al coronavirus.

Con información de Reuters