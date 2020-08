Un grupo de perros entrenados para detectar COVID-19 en el sudor de personas infectadas han demostrado tener una precisión absoluta.



De acuerdo con el entrenamiento y la investigación fue dirigida por Dominique Grandjean, en la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort de Francia, pudieron comprobar que los cuadrúpedos son capaces incluso de identificar a los contagiados cuando aún permanecen como asintomáticos.



Para ello fueron utilizados ocho perros capaces de detectar explosivos y personas con cáncer de colón. Los resultados han arrojado que los canes han podido acertar hasta 100% de las veces, aunque en algunos casos han tenido porcentaje de acierto entre 83% y 94%.

No se sabe con exactitud qué es lo que huelen exactamente los perros, pues los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos en las muestras de sudor resulta en una mezcla bastante compleja, por lo que se cree que los canes están detectando un perfil particular y no un compuesto individual.

Además, para el entrenamiento de los canes se utiliza un aparato que no permite el contacto directo entre la nariz del animal y la muestra de sudor, esto con la intención de reducir aún más el riesgo potencial de transmisión.



Dados los resultados de dicha investigación ya han comenzado a entrenarse perros en Bélgica, Brasil, Chile y Emiratos Árabes Unidos para que logren detectar el virus del SARS-CoV-2 en aeropuertos.