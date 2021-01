Luego de 40 años ejerciendo la medicina, Marcelo Lemus (64 años) decidió renunciar a su puesto en el hospital público de Argentina, debido a la respuesta social que ha visto frente a la pandemia.



«No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese consciencia me la juego y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos, pero la verdad tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en la Argentina», dijo Lemus en un video, difundido en redes sociales.



«Es la primera vez que tomo una decisión así. He cambiado de trabajo como todo el mundo por situaciones convenientes, pero por razones sociales es la primera vez (…) Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto. Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien», dijo.



Aquí el video:

Testimonio de Marcelo Lemus, médico, 64 años pic.twitter.com/xYacYjkSo7 — jorge héctor santos (@santosjorgeh) January 13, 2021