El canciller Ebrard ha emitido una respuesta contundente al senador estadounidense John Kennedy, calificándolo de persona non grata, ignorante y diminuto. Estas declaraciones se producen después de que el legislador hiciera comentarios despectivos sobre México, insinuando que el país estaría comiendo comida para gatos y durmiendo en casas de campaña si no fuera por Estados Unidos.

Ebrard enfatizó que México y Estados Unidos son países aliados y destacó el hecho de que México es el principal exportador hacia Estados Unidos. Asimismo, el canciller expresó que Kennedy es una persona ignorante y racista, y debería sentir vergüenza de ser senador. Ebrard dejó en claro que México defenderá su país en todos los foros, incluyendo el Senado de los Estados Unidos.

El canciller señaló que las palabras de Kennedy no ofenden a México, pero resaltan su ignorancia y pequeñez. Además, enfatizó que este tipo de actitudes no tendrán éxito, ya que Estados Unidos necesita a México y considera a México su país más leal y mejor aliado. Ebrard concluyó calificando al senador como un hombre ignorante y diminuto.

Por otro lado, Ebrard informó que no es cierto que los migrantes deportados por Estados Unidos se queden en México y que no se espera una llegada masiva de miles de personas debido al fin del Título 42 y la entrada del Título 8 este viernes 12 de mayo.

El canciller aseguró que su dependencia será la encargada de mantener comunicación con el gobierno estadounidense para abordar el tema de los flujos migratorios. Según Ebrard, no se espera un movimiento de tal magnitud ni una llegada masiva de miles de migrantes, ya que no sería factible legalmente. Sin embargo, también señaló que habrá que esperar para ver las medidas que finalmente implemente Estados Unidos. Ebrard afirmó que se mantendrán en contacto con las autoridades estadounidenses para informar sobre cualquier acontecimiento y que no especulará ni proporcionará cifras en este momento.