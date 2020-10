Apple Inc lanzó el martes el iPhone 12 con conectividad 5G, más rápida, que la compañía californiana espera que impulse una ola de mejoras y mantenga sus ventas en auge hasta el final del año.



El presidente ejecutivo de Verizon Communications Inc., Hans Vestberg, dijo que los nuevos iPhone funcionarán con la red 5G de «banda ultra ancha» de la compañía, diseñada para aliviar los cuellos de botella en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, así como en zonas muy concurridas como los estadios de la NFL.



Apple también anunció un parlante inteligente HomePod Mini que vendrá en blanco y gris, costará 99 dólares y será enviado a partir del 16 de noviembre.

Los precios en México serán así:



iPhone 12 Mini: desde $19,999 pesos

iPhone 12: desde $22,499 pesos

iPhone 12 Pro: desde $27,499 pesos

iPhone 12 Pro Max: desde $29,999 pesos#AppleEvent pic.twitter.com/TQu7kXGOEk — MxApple (@MxApple) October 13, 2020

El nuevo HomePod ofrece características como permitir el uso por parte de múltiples usuarios en un hogar y el envío de información a sistemas en el automóvil. Por ejemplo, un usuario puede dar instrucciones para llegar a una tienda después de preguntarle al HomePod a qué hora cierra.



Muchas de las funciones sirven para ponerse al día con ofertas similares de Amazon.com Inc y Google de Alphabet Inc.



El evento anual de lanzamiento es casi un mes más tarde de lo normal y llega cuando la pandemia de coronavirus ha interrumpido la máquina bien engrasada de Apple para diseñar y producir su producto más vendido.



Los iPhone anunciados el martes probarán si Apple puede mantener esa racha y montar una ola de entusiasmo de los consumidores en torno a las redes de datos inalámbricas 5G, cuyas variantes más rápidas superan varias veces las tasas de datos de sus predecesores.



Los dispositivos Android de Samsung Electronics Co Ltd y otros han presentado las nuevas capacidades de red durante meses, y los analistas dicen que los teléfonos 5G están impulsando cambios de dispositivos.

#AppleEvent

Apple elimina los auriculares y el cargador del iPhone, se queda el cable USB-C a Lightning.#AlAireQTF pic.twitter.com/BYreJWOGNP — Fernanda Familiar (@qtf) October 13, 2020

No obstante, Apple se encuentra en la delicada posición de tener que excitar a los consumidores con 5G sin que se sientan decepcionados. Para muchos de sus seguidores, será su primera experiencia con las redes 5G, que en Estados Unidos están a años de distancia de ofrecer dramáticos incrementos de velocidad para la mayoría de los consumidores.



Algunos analistas temen que Apple venda un coche deportivo de alta potencia mientras sus clientes siguen confinados en caminos campestres.



Las acciones de Apple cayeron un 2,7% el martes, después de haber subido un 6% el día anterior, lo que añadió 128.000 millones de dólares a su valor en el mercado de valores.



Apple en enero dejó de dar orientación financiera, citando la incertidumbre de la pandemia.

#AppleEvent Oct 2020

El iPhone 12 estará disponible en 5 colores.

¿Qué opinaría de esto Jobs?#AlAireQTF pic.twitter.com/eq6wtI6GPt — Fernanda Familiar (@qtf) October 13, 2020

Pero a pesar de las olas de cierres de tiendas y prohibiciones de viajes que retrasaron el desarrollo del iPhone porque los ingenieros de Apple no pudieron cruzar el Pacífico hasta las fábricas chinas con tanta frecuencia, los resultados financieros han resistido en gran medida la pandemia.



El mes pasado, Apple lanzó nuevos modelos de relojes con sensores de oxígeno en la sangre y actualizó sus modelos de iPad, al mismo tiempo que lanzó un nuevo paquete de sus servicios de suscripción de pago llamado Apple One.

HomePod Mini tendrá un precio de 99 dólares. #AppleEvent

si compras dos podrás escuchar sonido estéreo. 😱#AlAireQTF pic.twitter.com/zGSjsddHzP — Fernanda Familiar (@qtf) October 13, 2020

La compañía también se ha comprometido a introducir nuevas computadoras Mac antes de fin de año basadas en procesadores de su propio diseño en lugar de los de Intel Corp.