Huracán Milton: Tampa se prepara para la tormenta más peligrosa en décadas

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, emitió un llamado urgente a los residentes de la costa oeste de Florida ante la inminente llegada del huracán Milton, que se espera toque tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), Milton alcanzará la costa como un huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de 240 km/h.

Castor advirtió sobre el peligro que representa la marejada ciclónica, la cual podría inundar zonas residenciales de Tampa. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatorias en áreas propensas a inundaciones en Hillsborough y otros condados cercanos.

Hurricane #Milton was just filmed from space over Florida by an astronaut flying in the ISS space station 🔥 pic.twitter.com/dnCUPRxMuL

El presidente Joe Biden subrayó la urgencia de evacuar: “El momento de evacuar es ahora, ahora, ahora (…) Es cuestión de vida o muerte”. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis instó a los residentes a seguir los protocolos de evacuación, anunciando la apertura de 36 albergues para quienes necesiten refugio.

Mientras tanto, la población de Tampa y otras zonas de Florida ha comenzado a abastecerse de víveres, generando escasez en supermercados y gasolineras. Los atascos en las carreteras son otro reto para quienes intentan evacuar, con incrementos del 150% en el tráfico.

Este fenómeno ocurre apenas días después de que el huracán Helene devastara la región, causando más de 200 muertos. Las autoridades advierten que Milton podría ser aún más peligroso y recomiendan seguir las indicaciones de evacuación de inmediato.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 «Miss Piggy» to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024