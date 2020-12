El total de casos de COVID-19 en Estados Unidos superó los 18 millones el martes, mientras funcionarios de salud intentaban atenuar el temor sobre una nueva variante altamente transmisible del coronavirus en Reino Unido.



Los informes sobre la nueva variante del virus en Inglaterra provocaron un aumento de las restricciones sociales y comerciales antes de Navidad y que decenas de países cerraran sus fronteras a los viajeros británicos esta semana.



La noticia de la mutación del coronavirus llega cuando Estados Unidos enfrenta un aumento de nuevas infecciones, lo cual está abrumando a los hospitales en algunos estados. El último millón de casos se registraron en solo seis días, según un recuento de Reuters, a medida que las muertes por COVID-19 en el país se acercan a 320.000, la mayor cantidad en el mundo.



Algunos funcionarios de salud estadounidenses intentaron el martes aplacar el miedo sobre la nueva variación del virus, al decir que debería ser monitorizado pero que su descubrimiento no tendría que ser motivo de desesperación.



El secretario de Salud, Alex Azar, dijo a Fox News que tanto las vacunas de Pfizer/BioNTech como la de Moderna, que recibieron autorizaciones para su uso de emergencia en Estados Unidos este mes, deberían ser efectivas para prevenir enfermedades causadas por la nueva variante del virus. Agregó que no parecía tener diferentes efectos físicos en las personas.



Moderna Inc y BioNTech SE, que trabajaron con Pfizer Inc para desarrollar su vacuna, están luchando para probar sus productos contra la variante, pero expresaron confianza en ellas.



«Científicamente es muy probable que la respuesta inmune de esta vacuna también pueda hacer frente a esta variante del virus», dijo a periodistas el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin.



Más de 600.000 estadounidenses, en su mayoría trabajadores de la salud, habían recibido hasta el lunes sus primeras dosis de la vacuna para el COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país y quien recibió la vacuna de Moderna ante las cámaras el martes, dijo que la vigilancia es necesaria para monitorizar la propagación de la variante británica, pero que no se debería reaccionar de forma exagerada.



«Las prohibiciones de viaje son cosas realmente draconianas», dijo Fauci en «Good Morning America» ​​de ABC News.



Junto con Fauci, Azar y el director de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Francis Collins, se arremangaron para ser inoculados para la televisión.





Información de Reuters