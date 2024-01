Donald Trump gana los caucus republicanos de Iowa, según proyecciones de medios

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido proyectado como el ganador de los caucus republicanos de Iowa, según informan las cadenas CNN, NBC News y Fox News, así como la agencia Associated Press. Estas proyecciones se dieron a conocer apenas media hora después de la apertura de las asambleas.

Con el 39% de los votos escrutados, The Associated Press y CNN otorgaban a Trump un 52.8% y un 52.2% de los votos, respectivamente. Trump, quien no participó en los debates, compareció en un caucus en Iowa para movilizar a su base con un discurso antimigrante que fue recibido con aplausos.

«Hicimos un trabajo como francamente nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, no teníamos terrorismo, no teníamos a gente entrando en nuestro país«, afirmó el expresidente.

Aunque se esperaba la victoria de Trump, la gran incógnita era cómo quedarían sus rivales. Con el 39% de los votos escrutados, AP otorgaba al gobernador de Florida, Ron DeSantis, un 20%, y a Nikki Haley, la única mujer en la contienda, un 18.7%. Ambos habían conseguido, hasta ese momento, 5 delegados cada uno, frente a los 16 de Trump.

Las proyecciones anticipan una victoria abultada de Trump en el inicio de las primarias republicanas para la Casa Blanca. Según NBC News, Trump obtuvo su mejor resultado entre los votantes sin título universitario, los que se identifican como muy conservadores, los mayores de 65 años y los evangélicos blancos.

En su red social Truth Social, Trump criticó a sus dos rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis. DeSantis, por su parte, criticó que los medios hayan dado sus proyecciones de ganador, calificándolo de «interferencia electoral».