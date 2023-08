La Fiscalía de Guanajuato busca al feminicida de Milagros Monserrat

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha iniciado una intensa búsqueda del individuo identificado como Miguel “N”, quien fue captado en el momento en que atacó a Milagros Monserrat, provocándole la muerte en un atroz suceso que conmocionó a la comunidad.

El trágico evento ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día, mientras Milagros se dirigía a su trabajo en León. La información asegura que Milagros Montserrat fue asesinada en la colonia Granadas. El terrible suceso ocurrió el día de su cumpleaños.

En un video compartido en redes sociales, se observa a la mujer caminando tranquilamente, cuando un hombre va detrás de ella. La cámara de seguridad no alcanza a grabar su imagen, pero sí los gritos de Milagros, quien decía que no tenía nada para entregarle. El hombre, fríamente, la apuñala y se va. Milagros comienza a sangrar y camina en busca de ayuda, lamentablemente, no se salvó.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades de Guanajuato, el paradero del agresor aún no ha sido localizado. Se solicita la colaboración ciudadana para proporcionar información valiosa sobre el paradero del sujeto.

La Secretaría de Seguridad de León reporta que el ataque fue premeditado y que el agresor actuó directamente contra Milagros. La indignación y la búsqueda continúan en curso para asegurar que el responsable sea llevado ante la justicia.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, se unió a la búsqueda del agresor, compartiendo la imagen del sospechoso y pidiendo a la sociedad y a la fiscalía colaborar en la localización del individuo. La comunidad guanajuatense se solidariza con la familia de Milagros Monserrat en este momento de dolor.