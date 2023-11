Explosión en Puente de Rainbow Bridge: Cierre fronterizo entre EE. UU. y Canadá

La oficina del FBI en Buffalo está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre la explosión de un automóvil en el puente de Rainbow Bridge, en la zona de las Niagara Falls, que sirve como punto de unión entre Estados Unidos y Canadá. La explosión ocurrió en un puesto de control en el puente, llevando al cierre inmediato del cruce fronterizo entre ambos países, según informaron autoridades el miércoles.

En un comunicado, la oficina del FBI en Buffalo confirmó que está abordando activamente el incidente y buscando determinar las circunstancias que llevaron a la explosión en este crucial punto fronterizo.

Breaking🚨Car explosion on the Rainbow Bridge connecting Buffalo, New York and Victoria Falls, in Canada.

pic.twitter.com/kMGXDxh8DT

— primalkey (@primalkey) November 22, 2023