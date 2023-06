Estados Unidos confirma contagios de malaria

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) estadounidense emitió una alerta sanitaria al confirmarse cinco casos de malaria, los primeros en dos décadas.

De acuerdo con el CDC, cuatro contagios fueron en Florida y uno en Texas, todos transmitidos por mosquitos.

Además, aseguraron que los pacientes ya están recibiendo tratamiento y están mejorando, sin embargo, continúan pendientes de otros casos, por lo que ya pusieron en marcha medidas de vigilancia y control y en las zonas afectadas.

Por ejemplo, en Florida se lanzó una alerta en los condados de Sarasota y Manatee, solicitando a la población a que drenen aguas estancadas, que es donde se forman criaderos de mosquitos.

Por su parte, Texas hizo lo propio luego de que un residente que trabajaba en los exteriores de Cameron fuera diagnosticado con esta enfermedad.

Five cases of malaria have been confirmed in Florida and Texas, the first time the potentially fatal mosquito-borne disease has been locally acquired in the United States in 20 years, the Centers for Disease Control and Prevention said https://t.co/GrSjbNsLkX pic.twitter.com/kdW6kIseHE

— Reuters (@Reuters) June 28, 2023