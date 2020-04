Alejandra Guzmán desmintió las últimas declaraciones de su hija Frida Sofía sobre que “personas aprovechadas” la drogan y le roban dinero.

Con «pena» y solicitando vivir y dejar vivir, la cantante dio a conocer un comunicado en el que explicó que ella no ha ocultado los problemas de adicciones que tuvo en el pasado, pero aclarando que actualmente está libre de esos problemas.

«Soy un persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud», se lee.

Además calificó como «falso» que sus representantes, Cinthia y Guillermo, no le roban ni la drogan, así como lo mencionó su hija en redes sociales. «Yo manejo el dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario», aclaró.

Además, sobre los gastos que realiza para Frida Sofía, aseguró que se encarga de una cuota mensual de mantenimiento del lugar en donde vive, los impuestos anuales del mismo y el carro en que se mueve.

Finalmente, negó relación alguna con el expareja de su hija Christian Estrada, algo que ha repetido en diversas entrevistas la misma Frida Sofía.