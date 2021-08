La actriz Verónica Montes, quien participó en El señor de los cielos, compartió que le fue detectado un tumor cerebral, agregó que desde hace más de un año ha presentado problemas de salud, por lo que aunque se había sometido a varios estudios sin que el diagnóstico pudiera definir el origen que la aquejaba.

«La verdad, lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran, me asusté porque hasta pensaba que me iban abrir el cerebro», relató.



En entrevista con TVNotas, la actriz detalló que a principios de 2021 le detectaron una enfermedad llamada hiperprolactinemia, causada por altos niveles de la hormona prolactina. A Montes le detectaron un problema en el riñón, el cual quedó descartado tras un estudio.

Finalmente, el equipo médico encontró un tumor cerebral que se desató por los altos niveles de prolactina y está controlado ya que es benigno.

«Descubrieron que tengo un tumorcito en la parte central de la frente que se llama microadenoma y sale cuando tienes la prolactina alta», dijo la actriz.



«No es cáncer ni se puede convertir en algo así. Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones (…) si me lo quitan, me podría dar diabetes o cualquier otra cosa», agregó.