Luego de que el actor Toño Mauri abandonó en febrero el hospital en Miami en el que se encontraba internado desde junio de 2020, derivado de haberse contagiado de COVID-19, y por lo que fue sometido a un doble trasplante de pulmón, debió someterse a una nueva intervención quirúrgica.



La también actriz Graciela Mauri, su hermana, confirmó la información y detalló que tuvo que ser operado para cerrarle la traqueotomía que se le practicó para que pudiera respirar tras el doble trasplante de pulmón y comentó que está a punto de dejar Gainesville, donde ha residido de manera temporal para estar cerca del hospital en el que ha sido atendido.



A mediados de febrero, tras 8 meses de hospital y doble trasplante de pulmón, Mauri fue dado de alta. «Doctor Juan antes que nada te agradezco, porque tú fuiste y eres la persona que me condujo por este camino. La que me ayudó cuando empezamos, al llegar al hospital, a que me atendieran, a conocer más de lo que me estaba pasando», dijo en ese momento a su salida del hospital.



En entrevista para Ventaneando agregó que su hermano se encuentra estable y sostuvo que su recuperación a la convalecencia de la COVID-19 continúa.



«Ya habla perfecto, ya está cerrado el hueco, que tiene un nombre pero no me acuerdo cómo se llama. Eso (la operación) era importante porque había pasado tiempo y se tenía que cerrar, pero ya está listo», dijo Graciela Mauri.



«Cuando traes en el interior luz, la reflejas y el ahorita la refleja, nos habla mucho, nos escribe mucho. Está contento, su actitud como siempre ha sido de guerrero, de vencedor, de luchador. Sus terapias son muy fuertes porque lo que para nosotros a lo mejor caminar de aquí a ahí es algo tan normal, para el es un maratón», agregó.

Con información de Ventaneando