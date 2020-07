El actor, productor y empresario Toño Mauri informó que se encuentra fuera de peligro, luego de que surgieran versiones de que se encontraba en terapia intensiva por COVID-19.

En su cuenta de Instagram publicó un mensaje para aclarar su estado de salud y descartar que se encuentre en peligro. «Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día», escribió.



Agregó que su visita al hospital será breve y agradeció a ·todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto».

El propio Mauri había revelado que tanto él como su familia resultaron positivos a COVID-19. En conversación para un programa de televisión, agregó que «el que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo».

Finalmente, redes sociales, agradeció las oraciones. y «el cariño de siempre».