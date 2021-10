Hace unos días, se dio a conocer que el comediante Teo González había sido hospitalizado de emergencia, tras sufrir un infarto. Luego de su hospitalización y alta, González reapareció ante las cámaras.

El llamado Comediante de la cola de caballo se sometió a una cirugía, derivado d eso problema cardíaco, t habló de lo ocurrido, al abandonar el hospital. «Destaparon una vena. Una placa de colesterol se desprendió y provocó que las grasas se hicieran un tapón, pero sí hay un pequeño video donde la arteria principal del corazón, son tres, y la primera estaba tapada», detalló.

Conmovido, González dijo que «realmente no hay una causa en específico, no hay antecedentes en mi familia, no sé, me tocó, es como un accidente. Las fibras se me mueven mucho, entonces por eso el llanto y sentimiento, pero siempre he pensado que todo trabaja para el bien». En este enlace puedes escuchar las declaraciones del cómico.

Hace un año, González formó parte de los invitados a Fernanda Talks Home, donde comentó cómo fue desarrollando su comedia acompañado de sus compañeros y compañeras generacionales en la industria del entretenimiento. Aquí puedes ver la entrevista con Fernanda Familiar.