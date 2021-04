Luego de que Frida Sofía señalara a su abuelo Enrique Guzmán de haberla agredido sexualmente cuando tenía cinco años, diferentes voces de la familia se han manifestado públicamente al respecto como el propio Guzmán, su hija Alejandra y su hijo Luis Enrique. Sin embargo, es hasta este lunes que la primera actriz, Silvia Pinal, abuela de Frida, salió por primera vez a hablar del tema.



«Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona, el actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz, amerita que me exprese al respecto», se lee en un comunicado enviado por el departamento de prensa de la Asociación Rafael Banquels A.C. a su nombre.



«Gracias a Mujer, Casos de la Vida Real, siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón, estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana, no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas», agrega.





En entrevista para Gustavo Adolfo Infante, la cantante e hija de Alejandra Guzmán dijo de su abuelo: «Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir (…) Un hombre muy asqueroso, muy abusivo (…) Me hizo cosas feas (…) Me manoseó… Desde los 5».

Por su parte, Enrique rompió en llanto, desde el foro de Ventaneado, tras hablar de la acusación sobre abuso sexual.