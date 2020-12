El actor Shia LaBeouf fue señalado por la cantante FKA Twigs, quien fuera su pareja sentimental, con una denuncia en la Corte Superior de Los Ángeles por abuso implacable, agresión sexual y emocional.



«Me gustaría poder crear conciencia sobre las tácticas que usan los abusadores para controlarte», manifestó FKA Twigs durante una entrevista a The New York Times.



De acuerdo con FKA Twigs, el actor abusó varias veces de forma física, emocional y mentalmente durante el tiempo que duró su relación. De acuerdo con la información dada a conocer por el medio, alguna vez, después de que ella suplicara que la dejara salir del auto, él se detuvo en una estación de servicio, ella sacó sus maletas de la cajuela, y LaBeouf la siguió y la agredió, arrojándola contra el auto mientras le gritaba en la cara», replica el medio de comunicación de lo expuesto en la demanda.



Shia respondió a estos señalamientos en su contra a través de un correo electrónico publicado por el diario estadounidense: «No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, sólo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años».



«Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir», expresó el protagonista de Transformers.